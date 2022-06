Afghanistan | rilasciati cinque inglesi dopo le scuse formali del governo britannico | sono stati detenuti dai talebani per 6 mesi

(Di lunedì 20 giugno 2022)cittadini britannici entrati incontro le indicazioni deldel Regno Unito,dalle autorità talebane grazie ad un accordo raggiunto con l’ufficio degli esteri inglese. A comunicarlo è stata Liz Truss, ministra degli Esteri inglese, in una nota diffusa proprio dal Foreign Office, in cui esprime il suo rammarico per le azioni attribuite al quintetto. Nel comunicato è stato precisato che gli uomini britannici non lavoravano per iled è stato chiesto formalmente perdono a nome del Regno Unito per qualsiasi violazione della cultura, dei costumi o delle leggi afghane da parte loro. É stato inoltre ringraziato ildeiper aver permesso la loro scarcerazione. La ministra ha ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Afghanistan, rilasciati cinque inglesi dopo le scuse formali del governo britannico: sono stati detenuti dai taleba… - OctavianScorpie : @PoliticaPerJedi e poi nella stragrande maggioranza dei casi rilasciati senza nemmeno alcun'accusa. E poi ovviament… -

Il Fatto Quotidiano

Su circa 1500 permessi di soggiorno annualidalla Questura di Brescia per protezione ...della Rete bresciana ci sono 481 posti (l'ultimo aumento lo scorso gennaio per l'emergenza)......che i prigionieri di guerra ucraini che non hanno preso parte alle ostilità non saranno. ...in Ucraina sono ex militari statunitensi provenienti da esperienze in Iraq e in. Si ... Afghanistan, rilasciati cinque inglesi dopo le scuse formali del governo britannico: sono stati detenuti dai… Roma, 20 giu. (askanews) - Cinque cittadini britannici detenuti in Afghanistan sono stati rilasciati. Lo ha annunciato il Foreign Office britannico, sottolineando che i connazionali hanno commesso un ...Roma, 20 giu. (askanews) - Il Regno Unito si è detto "rammaricato per questo episodio" e ha presentato, a nome delle famiglie dei detenuti, "scuse" per "qualsiasi violazione della cultura, dei costumi ...