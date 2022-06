Adesca sui social minorenni inducendole all’anoressia | nei guai finto coach

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 giugno 2022) Prima leva suie poi, quando aveva conquistato la loro fiducia, le convinceva a mettere in atto pericolose pratiche di autolesionismo e dimagrimento. L’uomo, un 40enne, si presentava come un medico ma in realtà non aveva nessun titolo. Identificato dalla Polizia, i suoi subdoli giochi sono terminati. Leggi anche: Intrappolata nel lockdown tra anoressia e bulimia: ‘Avrei preferito avere il Covid piuttosto che mangiare’, il grido di aiuto di Saraconvince ragazzine a diventare anoressiche: i fatti Non assumere più di 500 calorie calorie al giorno, bere tanta acqua per allontanare il senso di fame o ancora, fare delle docce gelate per stimolare l’organismo a un maggior dispendio energetico. Queste alcune ‘perle’ che ilforniva alla ragazzine. Ma non ...