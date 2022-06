Addio allo stipendio stellare, Piero Chiambretti vuole ridurre l’assegno alla sua ex (Di lunedì 20 giugno 2022) Piero Chiambretti è sulla bocca di tutti e non per via di un nuovo programma annunciato in queste ore ma per la sua voglia di tornare in Tribunale per chiudere i conti, è proprio il caso di dirlo, con la sua ex moglie. A muovere il conduttore è un problema di reddito che, a quanto pare, non è più quello di un tempo e per questo motivo anche l’assegno che l’ex percepisce deve subire modifiche a ribasso. Chi lo conosce bene sa che tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa, 37 anni, l’amore è durato un decennio a dal loro rapporto è nata la loro bambina che adesso ha undici anni. Quando i due hanno deciso di lasciarsi al conduttore era stato assegnato un mantenimento familiare per la figlia di 3.000 euro al mese, soldi che, a quanto pare, adesso gli pesano un po’. Proprio per questo motivo, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)è sulla bocca di tutti e non per via di un nuovo programma annunciato in queste ore ma per la sua voglia di tornare in Tribunale per chiudere i conti, è proprio il caso di dirlo, con la sua ex moglie. A muovere il conduttore è un problema di reddito che, a quanto pare, non è più quello di un tempo e per questo motivo ancheche l’ex percepisce deve subire modifiche a ribasso. Chi lo conosce bene sa che trae Federica Laviosa, 37 anni, l’amore è durato un decennio a dal loro rapporto è nata la loro bambina che adesso ha undici anni. Quando i due hanno deciso di lasciarsi al conduttore era stato assegnato un mantenimento familiare per la figlia di 3.000 euro al mese, soldi che, a quanto pare, adesso gli pesano un po’. Proprio per questo motivo, ...

