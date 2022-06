“Accusato di violenza sessuale”. Cinema sotto choc, il premio Oscar fermato in Italia (Di lunedì 20 giugno 2022) Regista Accusato di violenza sessuale. Il premio Oscar Paul Haggis è stato fermato Ostuni, in provincia di Brindisi, in Puglia, con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La notizia è stata annunciata con un comunicato dalla Procura di Brindisi, dove si legge che il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni nella cittadina pugliese dove si sta svolgendo l’evento Allora Fest. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e spiegato nella nota della procura di Brindisi, la donna è stata poi accompagnata dal regista all’aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell’alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche. In aeroporto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Registadi. IlPaul Haggis è statoOstuni, in provincia di Brindisi, in Puglia, con l’accusa die lesioni personali aggravate. La notizia è stata annunciata con un comunicato dalla Procura di Brindisi, dove si legge che il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni nella cittadina pugliese dove si sta svolgendo l’evento Allora Fest. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e spiegato nella nota della procura di Brindisi, la donna è stata poi accompagnata dal regista all’aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell’alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche. In aeroporto la ...

