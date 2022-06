Accordo raggiunto, nuovo acquisto per l’Inter: arriva per 10 milioni totali! (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua l’opera di rafforzamento dal parte dell’Inter. Marotta e Ausilio sono a lavoro per mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi la miglior squadra possibile in vista della prossima stagione. In fase avanzata sono gli affari che porteranno in nerazzurro Mkhitaryan a parametro zero dalla Roma, Asllani dall’Empoli per 14 milioni (prestito più obbligo di riscatto) più il prestito di Satriano, ma anche gli arrivi dei top player Paulo Dybala, Romelu Lukaku e la trattativa per Bremer dal Torino. Insomma sta nascendo una grandissima Inter, ma l’obiettivo del club è rafforzare anche le fasce laterali, orfane di Ivan Perisic passato al Tottenham. A gennaio scorso era arrivato Gosens dall’Atalanta, il suo vice sarà presumibilmente Darmian. Sulla fascia destra c’è invece Dumfries e c’è l’esigenza di trovare un nuovo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua l’opera di rafforzamento dal parte del. Marotta e Ausilio sono a lavoro per mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi la miglior squadra possibile in vista della prossima stagione. In fase avanzata sono gli affari che porteranno in nerazzurro Mkhitaryan a parametro zero dalla Roma, Asllani dall’Empoli per 14(prestito più obbligo di riscatto) più il prestito di Satriano, ma anche gli arrivi dei top player Paulo Dybala, Romelu Lukaku e la trattativa per Bremer dal Torino. Insomma sta nascendo una grandissima Inter, ma l’obiettivo del club è rafforzare anche le fasce laterali, orfane di Ivan Perisic passato al Tottenham. A gennaio scorso erato Gosens dall’Atalanta, il suo vice sarà presumibilmente Darmian. Sulla fascia destra c’è invece Dumfries e c’è l’esigenza di trovare un...

