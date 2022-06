«Abbiamo scoperto insieme un nuovo aspetto della vita che io chiamo “normale”», ha raccontato la star. Che non vede l'ora di ripetere l'esperienza (Di lunedì 20 giugno 2022) C’è sempre una prima volta. Anche nella vita di una superstar come Laura Pausini. La cantante ha raccontato su Instagram una sua prima volta che ha il sapore della normalità: un viaggio in treno da sola con la figlia Paola. Qualcosa che può sembrare quasi di routine nella vita di qualsiasi mamma. Ma non in quella della star della musica italiana, abituata a viaggiare con il suo team. Invece, questa volta, erano solo madre e figlia. Un’esperienza che ha lasciato il segno al punto che la cantante ha voluto condividere l’emozione con i suoi follower. Laura Pausini, da enfant prodige a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) C’è sempre una prima volta. Anche nelladi una supercome Laura Pausini. La cantante hasu Instagram una sua prima volta che ha il saporenormalità: un viaggio in treno da sola con la figlia Paola. Qualcosa che può sembrare quasi di routine nelladi qualsiasi mamma. Ma non in quellamusica italiana, abituata a viaggiare con il suo team. Invece, questa volta, erano solo madre e figlia. Un’che ha lasciato il segno al punto che la cantante ha voluto condividere l’emozione con i suoi follower. Laura Pausini, da enfant prodige a ...

