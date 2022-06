Pubblicità

ilfattovideo : A Mariupol i cortili di fronte ai palazzi diventano cimiteri: le croci lungo il bordo delle strade – Video - giovannidalloli : RT @MarcoFattorini: A Mariupol si cucina nei cortili dei palazzi, dove sono stati seppelliti i civili. Questa è la nuova vita sovietica. #U… - DisommaOrfeo : RT @MarcoFattorini: A Mariupol si cucina nei cortili dei palazzi, dove sono stati seppelliti i civili. Questa è la nuova vita sovietica. #U… - MarcoFattorini : A Mariupol si cucina nei cortili dei palazzi, dove sono stati seppelliti i civili. Questa è la nuova vita sovietica… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: ha affermato il consigliere del sindaco Petr Andryushchenko. A causa della coda per la sepoltura, i residenti di Mariupol te… -

I cadaveri vengono ancora seppelliti in quasi tutti idi, come ha sottolineato il Consiglio comunale su Telegram : "I corpi stanno marcendo sotto le macerie di centinaia di ...Sul post Telegram, il comune diparla di serie di fattori che possono portare a un'... 'Sepolture spontanee si trovano in quasi tutti i. Il caldo estivo ha accelerato la decomposizione ... A Mariupol i cortili di fronte ai palazzi diventano cimiteri: le croci lungo il bordo delle strade –… Mariupol a rischio di un’epidemia di colera. Il Consiglio comunale in esilio di Mariupol da settimane allerta sul rischio di una veloce diffusione di | Uacrisis.org ...Il Consiglio comunale in esilio di Mariupol da settimane allerta sul rischio di una veloce diffusione di malattie infettive, particolarmente del colera | Uacrisis.org ...