"A breve la firma": Inter, finalmente l'annuncio. Salti di gioia per Marotta (Di lunedì 20 giugno 2022) Inter, finalmente arriva l'annuncio che fa impazzire i tifosi. La firma ci sarà a breve, Salti di gioia anche per l'AD Beppe Marotta. La scorsa stagione è stata vincente, anche se lo Scudetto perso all'ultima giornata contro il Milan brucia e non poco. Ciò non toglie, però, la bontà del primo anno all'Inter di Simone Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

