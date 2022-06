911 serie tv su Rai 2: trama episodi 20 giugno 2022 (Di lunedì 20 giugno 2022) La serie tv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 20 giugno 2022 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 Stagione 4 episodio 2 Da soli insieme. In seguito allo smottamento di parte della collina, ritroviamo Athena e Sylvia Mays intrappolate in una casa sempre più pericolante. Le due iniziano un’arrampicata molto rischiosa, consapevoli che per loro è l’unica via d’uscita. Nel frattempo, la squadra guidata da Bobby va in soccorso di tre ragazzi che erano usciti per un’escursione e si sono ritrovati nei guai. Uno di loro, Dylan, è intrappolato nel fango. Tirarlo fuori è impossibile senza causargli fatali danni ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Latv americana 911 va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 20su Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA 911 Stagione 4o 2 Da soli insieme. In seguito allo smottamento di parte della collina, ritroviamo Athena e Sylvia Mays intrappolate in una casa sempre più pericolante. Le due iniziano un’arrampicata molto rischiosa, consapevoli che per loro è l’unica via d’uscita. Nel frattempo, la squadra guidata da Bobby va in soccorso di tre ragazzi che erano usciti per un’escursione e si sono ritrovati nei guai. Uno di loro, Dylan, è intrappolato nel fango. Tirarlo fuori è impossibile senza causargli fatali danni ...

