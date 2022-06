5S, nessuna espulsione per Di Maio. Conte spera che vada via da solo (tanto il conto lo salda Letta) (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Consiglio nazionale non lo ha espulso, ma Luigi Di Maio è di fatto già fuori dal M5S. Almeno con la testa, e almeno a dar retta a Repubblica, che già disegna le future traiettorie politiche del ministro degli Esteri. Supposizioni, sia chiaro, dove per altro è difficile distinguere la realtà dai desideri del giornale-partito di Largo Fochetti. Giuseppe Conte e i suoi non hanno messo alla porta Di Maio per una serie di motivi. Il primo dei quali è perché non è semplice: lo Statuto prevede che un eletto venga segnalato ai probiviri, dove però due su tre sono ministri in carica. Immaginare che due rappresentanti del governo in carica possano espellere il proprio capodelegazione senza scatenarne la crisi è una pia illusione. Di Maio già con la testa fuori dal MoVimento La seconda è che non conviene politicamente, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Consiglio nazionale non lo ha espulso, ma Luigi Diè di fatto già fuori dal M5S. Almeno con la testa, e almeno a dar retta a Repubblica, che già disegna le future traiettorie politiche del ministro degli Esteri. Supposizioni, sia chiaro, dove per altro è difficile distinguere la realtà dai desideri del giornale-partito di Largo Fochetti. Giuseppee i suoi non hanno messo alla porta Diper una serie di motivi. Il primo dei quali è perché non è semplice: lo Statuto prevede che un eletto venga segnalato ai probiviri, dove però due su tre sono ministri in carica. Immaginare che due rappresentanti del governo in carica possano espellere il proprio capodelegazione senza scatenarne la crisi è una pia illusione. Digià con la testa fuori dal MoVimento La seconda è che non conviene politicamente, ...

