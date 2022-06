20 giugno 2022: il giorno che l’Italia nuotò nell’oro! Minisini/Ruggiero, Ceccon e Pilato: un tris iridato memorabile (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 20 giugno è entrato direttamente nella storia dello sport italiano. Ai Mondiali di nuoto di scena a Budapest il vessillo tricolore si è innalzato per tre volte nel giro di un pomeriggio, in una escalation che ha dell’inverosimile. Ad aprire il menù è stata la coppia composta da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo misto tecnico, disciplina del nuoto artistico. Fra i tre successi di oggi forse questo era il più ‘telefonato’, con l’assenza dei russi, ma sfidiamo chiunque a mantenere il sangue freddo dinanzi alle aspettative. Devi essere un campione per riuscirci e Giorgio, già forgiato dal titolo 2017 con Manila Flamini, si è comportato da vero veterano, tranquillizzando la sua compagna in questa avventura e ottenendo un trionfo storico nella disciplina per l’Italia. Nel pomeriggio arriva Thomas ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Il 20è entrato direttamente nella storia dello sport italiano. Ai Mondiali di nuoto di scena a Budapest il vessillo tricolore si è innalzato per tre volte nel giro di un pomeriggio, in una escalation che ha dell’inverosimile. Ad aprire il menù è stata la coppia composta da Giorgioe Lucrezianel duo misto tecnico, disciplina del nuoto artistico. Fra i tre successi di oggi forse questo era il più ‘telefonato’, con l’assenza dei russi, ma sfidiamo chiunque a mantenere il sangue freddo dinanzi alle aspettative. Devi essere un campione per riuscirci e Giorgio, già forgiato dal titolo 2017 con Manila Flamini, si è comportato da vero veterano, tranquillizzando la sua compagna in questa avventura e ottenendo un trionfo storico nella disciplina per. Nel pomeriggio arriva Thomas ...

