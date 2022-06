19 Giugno 2022 – Francia, alle elezioni politiche vince Macron ma senza maggioranza; Le Pen segna il record di seggi ma non sfonda. Austria riapre centrale a carbone. Lavrov precisa che ha diritto ad esprimere la propria voce sulle questioni internazionali. Nigeria, assaltate 2 chiese cattoliche (Di lunedì 20 giugno 2022) Con quasi il 98% dei seggi scrutinati (565 su 577 totali) sono questi i risultati delle elezioni legislative francesi: la coalizione del presidente Emmanuel Macron, Ensemble!, ottiene 236 seggi, la Nupes di Jean-Luc Melenchon 130 seggi, il Rassemblemnt National 89 seggi, i Republicains 63 seggi, altri partiti di sinistra 13 seggi, altri partiti di destra 9 seggi, partiti di centro 4 seggi, estrema destra 2 seggi, regionalisti 6 seggi. Il governo Austriaco ha annunciato la rimessa in funzione di una centrale a carbone per far fronte alla carenza di energia determinata dai tagli alle forniture di gas decisi dalla ... Leggi su api.follow (Di lunedì 20 giugno 2022) Con quasi il 98% deiscrutinati (565 su 577 totali) sono questi i risultati dellelegislative francesi: la coalizione del presidente Emmanuel, Ensemble!, ottiene 236, la Nupes di Jean-Luc Melenchon 130, il Rassemblemnt National 89, i Republicains 63, altri partiti di sinistra 13, altri partiti di destra 9, partiti di centro 4, estrema destra 2, regionalisti 6. Il governoco ha annunciato la rimessa in funzione di unaper far fronte alla carenza di energia determinata dai tagliforniture di gas decisi dalla ...

