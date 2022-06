Zidane: «Testata a Materazzi? Non ne vado fiero, ma…» (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex fuoriclasse francese Zidane è tornato sulla Testata rifilata a Materazzi nel corso della finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia Zinedine Zidane, ex fuoriclasse francese e ora allenatore, in una intervista a TeleFoot è tornato sulla Testata rifilata a Marco Materazzi nel corso della finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia. Testata – «Non ne vado orgoglioso, l’ho già detto in passato e lo ribadisco. Tuttavia fa parte del viaggio ed il passato non si può cambiare. Non tutto nella vita va alla perfezione». CUCCHIAIO IN FINALE – «Non lo reputo una follia, se l’ho fatto c’era una motivo. Ovviamente potevo sbagliarlo, ma contro un portiere come Buffon che mi conosceva alla perfezione dovevo inventarmi qualcosa. Eravamo nei primi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex fuoriclasse franceseè tornato sullarifilata anel corso della finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia Zinedine, ex fuoriclasse francese e ora allenatore, in una intervista a TeleFoot è tornato sullarifilata a Marconel corso della finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia.– «Non neorgoglioso, l’ho già detto in passato e lo ribadisco. Tuttavia fa parte del viaggio ed il passato non si può cambiare. Non tutto nella vita va alla perfezione». CUCCHIAIO IN FINALE – «Non lo reputo una follia, se l’ho fatto c’era una motivo. Ovviamente potevo sbagliarlo, ma contro un portiere come Buffon che mi conosceva alla perfezione dovevo inventarmi qualcosa. Eravamo nei primi ...

