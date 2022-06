Zelenski al fronte, per Stoltenberg la guerra può durare anni Invasione russa dell'Ucraina (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente ucraino Zelenski ha visitato il fronte a sud del Paese, da Mikholaiv ad Odessa. Ha detto che con la Russia eventuali trattati dopo la controffensiva di agosto. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha detto che l’Ucraina con i suoi confini finora conosciuti non esisterà più. Il segretario generale della Nato, Stoltenberg, ha affermato che la guerra potrebbe durare anche anni. Oggi sono 116 giorni dall’inizio dell’Invasione russa dell’Ucraina. L'articolo Zelenski al fronte, per Stoltenberg la guerra può durare anni <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente ucrainoha visitato ila sud del Paese, da Mikholaiv ad Odessa. Ha detto che con la Russia eventuali trattati dopo la controffensiva di agosto. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha detto che l’con i suoi confini finora conosciuti non esisterà più. Il segretario generalea Nato,, ha affermato che lapotrebbeanche. Oggi sono 116 giorni dall’inizio. L'articoloal, perlapuò

