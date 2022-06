Zan ci riprova: letterina zuccherosa a Stampa e Repubblica (Di domenica 19 giugno 2022) Ed ecco che, alla luce del mese arcobaleno e dei pride svoltosi in tutta Italia negli ultimi giorni, non poteva mancare la letterina a Babbo Natale che, se da una parte elogia smisuratamente chi appoggia la questione, dall’altra non ha remore per chi la pensa diversamente. Stiamo parlando del parlamentare Alessandro Zan che, ancora una volta, non si da pace e torna all’attacco. Il protagonista del famoso ddl della discordia ha infatti inviato una lettera, pubblicata su La Stampa, direttamente ai direttori Massimo Giannini e Maurizio Molinari, a capo di Repubblica, per un ringraziamento pubblico per aver seguito da vicino le manifestazioni arcobaleno avvenute nelle rispettive città. “Caro Direttore, Repubblica e La Stampa sono i primi quotidiani italiani ad aderire in forma ufficiale ai pride delle ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 19 giugno 2022) Ed ecco che, alla luce del mese arcobaleno e dei pride svoltosi in tutta Italia negli ultimi giorni, non poteva mancare laa Babbo Natale che, se da una parte elogia smisuratamente chi appoggia la questione, dall’altra non ha remore per chi la pensa diversamente. Stiamo parlando del parlamentare Alessandro Zan che, ancora una volta, non si da pace e torna all’attacco. Il protagonista del famoso ddl della discordia ha infatti inviato una lettera, pubblicata su La, direttamente ai direttori Massimo Giannini e Maurizio Molinari, a capo di, per un ringraziamento pubblico per aver seguito da vicino le manifestazioni arcobaleno avvenute nelle rispettive città. “Caro Direttore,e Lasono i primi quotidiani italiani ad aderire in forma ufficiale ai pride delle ...

