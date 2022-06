WWE | La presenza di Vince McMahon si fa sentire sugli ascolti di SD | i migliori negli ultimi 10 mesi

(Di domenica 19 giugno 2022) Quella andata in onda questo venerdì è stata una puntata di SmackDown molto interessante, oltre al main event per il titolo che ha visto contrapposti Roman Reigns e Riddle c’era tanta curiosità per l’apparizione di Mr.dopo lo scandalo che lo ha travolto e le dimissioni da chairman e CEO della WWE. Alla finenon ha detto e fatto quasi nulla, ma la suaha sicuramente dato una spinta agli. Si torna sopra i 2 milioni Secondo Spoiler TV la puntata di SmackDown di questa settimana ha fatto registrare una media di 2,274 milioni di spettatori, un netto rialzo rispetto ai 1,803 milioni della scorsa settimana. Potrà stupire il dato, ma glisi sono registrati nella seconda ora e non nella prima che vedeva la...

...due nuovi campioni all'universo. Lo United States Championship sarà infatti difeso da Theory in un duello contro Mustafa Ali : dopo essere stato malmenato da Veer anche a causa delladi ...
Quella andata in onda questo venerdì è stata una puntata di SmackDown molto interessante, oltre al main event per il titolo che ha visto contrapposti Roman Reigns e Riddle c'era tanta curiosità per l' ...
Come prevedibile l'ultima puntata di Smackdown ha fatto segnare dei grandi ascolti già nella fase preliminare del calcolo, quella finale arriverà nella giornata di domani e dovrebbe alzare ancora di p ...