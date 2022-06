WTA Berlino 2022: Ons Jabeur porta a casa il titolo per ritiro di Belinda Bencic (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un successo come l’avrebbe voluto lei, ma Ons Jabeur si laurea campionessa a Berlino, nel WTA 500 organizzato là dove c’è il campo centrale intitolato a Steffi Graf. La tunisina approfitta del ritiro di Belinda Bencic sul punteggio di 6-3 2-1, il che le consegna la terza vittoria in un torneo sul circuito maggiore nella carriera. Le cose si mettono subito bene per Jabeur, che vince 12 dei primi 16 punti per salire in maniera veloce sul 3-0. Fino al settimo game la tunisina non ha mai problemi al servizio; quelli, però, arrivano proprio lì, quando è costretta a cederlo a 30. Il carattere, però, non le manca ed è cosa nota: controbreak immediato e, dopo quattro palle del 5-4 Bencic, arrivano due set point che determinano il 6-3. WTA Birmingham ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Non è un successo come l’avrebbe voluto lei, ma Onssi laurea campionessa a, nel WTA 500 organizzato là dove c’è il campo centrale intitolato a Steffi Graf. La tunisina approfitta deldisul punteggio di 6-3 2-1, il che le consegna la terza vittoria in un torneo sul circuito maggiore nella carriera. Le cose si mettono subito bene per, che vince 12 dei primi 16 punti per salire in maniera veloce sul 3-0. Fino al settimo game la tunisina non ha mai problemi al servizio; quelli, però, arrivano proprio lì, quando è costretta a cederlo a 30. Il carattere, però, non le manca ed è cosa nota: controbreak immediato e, dopo quattro palle del 5-4, arrivano due set point che determinano il 6-3. WTA Birmingham ...

Pubblicità

sportface2016 : #WtaBerlino, #Bencic scivola e si ritira: trionfa Ons #Jabeur - greekgodd27 : Ma che bella la premiazione del torneo wta di Berlino! - DiegoAmbrosin : Il finale peggiore...Belinda si ritira per infortunio.... Onsita vince Berlino ???????? #bett1open #TeamOJ @Ons_Jabeur… - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - sportface2016 : #WTABerlino 2022: come e quando seguire #Jabeur-#Bencic in diretta, finale del torneo tedesco -