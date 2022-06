Wta 250 Bad Homburg | esordio ok per Bronzetti | colpo di calore per Kaja Juvan | che si ritira ad inizio terzo set

(Di domenica 19 giugno 2022) Buona la prima per Lucianel Wta 250 di Bad, torneo su erba in programma dal 19 al 25 giugno. La numero 71 del ranking mondiale, avanti per 2-0 nele decisivo set, ha approfittato del ritiro della sua avversaria, colpita da undi. Fino a quel momento era stata una partita molto lottata, con le due giocatrici che avevano impiegato circa due ore di gioco per portare a termine le prime due frazioni di gioco. La slovena si era aggiudicata la prima con il punteggio di 6-4, poi la solita Lucia mai doma era riuscita a pareggiare i conti vincendo la seconda per 7-5. L’azzurra al secondo turno sfiderà la vincente del match tra la numero tre del tabellone Angelique Kerber e la qualificata russa Anastasia Gasanova. ...

Pubblicità

il_giuoco : RT @sportface2016: A #Birmingham out #Halep: la finale è tra #Zhang e #HaddadMaia - sportface2016 : A #Birmingham out #Halep: la finale è tra #Zhang e #HaddadMaia - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - livetennisit : WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lucia Bronzetti (LIVE) - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) -

Beatriz Haddad Maia troverà di fronte Shuai Zhang in occasione della finale deldi Birmingham 2022 . Eccezionale exploit della tennista brasiliana, particolarmente a suo agio sull'erba con il suo tennis mancino potente e pragmatico; la sudamericana ha sconfitto Simona ...Saranno Shuai Zhang e Beatriz Haddad Maia a sfidarsi per il titolo neldi Birmingham , dove oggi la pioggia sembra aver concesso una tregua agli organizzatori. In una giornata in cui era in programma la disputa sia delle semifinali che della finale, le due ...Beatriz Haddad Maia troverà di fronte Shuai Zhang in occasione della finale del Wta 250 di Birmingham 2022. Come e quando seguire la partita in diretta tv e streaming ...Saranno Shuai Zhang e Beatriz Haddad Maia a sfidarsi per il titolo nel Wta 250 di Birmingham, dove oggi la pioggia sembra aver concesso una tregua agli organizzatori. In una giornata in cui era in ...