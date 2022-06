Wta 125 Gaiba 2022, nulla da fare per Sara Errani: Van Uytvanck si aggiudica il titolo (Di domenica 19 giugno 2022) È Alison Van Uytvanck la campionessa della prima edizione del Wta 125 di Gaiba, al termine di un’edizione che è stata un autentico successo per l’organizzazione veneta. Nell’atto conclusivo purtroppo non c’è stato nulla da fare per Sara Errani, che si è arresa con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora di gioco. La tennista belga, numero 47 del ranking mondiale, era la favorita della vigilia e ha confermato per tutto il corso della settimana la sua buona conoscenza della superficie. Anche oggi è stata sempre in pieno controllo del match, riuscendo a realizzare il break decisivo per il primo set nell’ottavo game, e poi prendendo subito il largo nel secondo parziale. Comunque un buon torneo anche per Sara, che con questo risultato ritorna tra le prime 200 delle ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) È Alison Vanla campionessa della prima edizione del Wta 125 di, al termine di un’edizione che è stata un autentico successo per l’organizzazione veneta. Nell’atto conclusivo purtroppo non c’è statodaper, che si è arresa con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora di gioco. La tennista belga, numero 47 del ranking mondiale, era la favorita della vigilia e ha confermato per tutto il corso della settimana la sua buona conoscenza della superficie. Anche oggi è stata sempre in pieno controllo del match, riuscendo a realizzare il break decisivo per il primo set nell’ottavo game, e poi prendendo subito il largo nel secondo parziale. Comunque un buon torneo anche per, che con questo risultato ritorna tra le prime 200 delle ...

Pubblicità

Sarchio2 : RT @Pres_Casellati: A #Gaiba per la finale del #VenetoOpen, per la prima volta lo spettacolo del #tennis su erba naturale in un torneo #WTA… - FF_AAediPolizia : RT @Pres_Casellati: A #Gaiba per la finale del #VenetoOpen, per la prima volta lo spettacolo del #tennis su erba naturale in un torneo #WTA… - Pres_Casellati : A #Gaiba per la finale del #VenetoOpen, per la prima volta lo spettacolo del #tennis su erba naturale in un torneo… - livetennisit : WTA 125 Gaiba: I risultati con il dettaglio delle Finali. LIVE Errani vs Van Uytvanck (LIVE) - infoitsport : Wta 125 Gaiba 2022, Errani vola in finale: sconfitta Parry in due set -