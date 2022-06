William festeggia la festa del papà | e spunta la nuova foto con i principini George | Charlotte e Louis

(Di domenica 19 giugno 2022) Nuovo ritratto di famiglia per. In occasione delladel, che in Inghilterra si celebra il 19 giugno, il duca di Cambridge e i suoi 3 figli si sono fatti...

Pubblicità

Io Donna

Leggi anche › Il principee Tom Cruise, un'amicizia che fa comodo ai Cambridge › Lady Gaga,il nuovo singolo 'Hold my hand' per 'Top Gun: Maverick' con Tom Cruise 'Top ...Diversi i royal che nel corso degli anni hanno occupato il cottage, compresie Kate, che ... le prime foto di August, figlio di Eugenie di York Eugenie di Yorkil compleanno di Jack ... William e Harry: sempre più divisi, domenica festeggiano il "Father’s Day" Il divo spera che il nipote della regina accetti di far parte della lista di invitati super vip che il 3 luglio celebreranno i suoi 60 anni. Visti i buoni (decennali) rapporti tra i due, non è escluso ...«Negli ultimi giorni Tom ha stabilito un ottimo rapporto con il principe William — prosegue l’intervista ... Oltre agli amici famosi, a festeggiare Cruise ci saranno anche molti membri dello staff che ...