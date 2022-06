(Di domenica 19 giugno 2022) . La coppia non perde occasione di lavorare anche nei momenti di relax. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMe Maurosono attualmente inin giro per il mondo. Dopo i Safari in Africa, ora è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

umbasdeez : Vanzini e Genè quando fanno “uooo” “uohohooo” sembrano i padri di famiglia dal barbiere il sabato pomeriggio che me… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara alla cyclette ??????????????? - boxhiu : @NicolaRaiano Se ci sta come Wanda Nara ha ragione.. - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara?????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Wanda Nara pretty in pink ????????????????? -

Sport News.eu

... di lavoro fa la modella ed è anche la compagna di Maxi Lopez (dato in trattativa per acquistare il club inglese del Birmingham City) da tanto tempo, fin da dopo la rottura con. La ...... "Non avete ancora capito perché la juve lo ha fatto fuori" Nel mirino però ci va anche la compagna della Joya: "La sua compagna sta attuando la trasformazione ine in Icardi e sta ... Wanda Nara e Icardi, amore e fitness in vacanza: l'allenamento insieme alle Maldive - VIDEO Si chiama Daniela Christiansson, di lavoro fa la modella ed è anche la compagna di Maxi Lopez (dato in trattativa per acquistare il club inglese del Birmingham City) da tanto tempo, fin da dopo la ...Wanda Nara si è mostrata molto rilassata facendo sognare tutti i suoi followers per via di una foto molto piccante. Ecco l'immagine pubblicata dalla donna.