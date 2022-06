Voto Francia, schiaffo a Macron: non ha la maggioranza assoluta. La premier: “Così a rischio il Paese”. Sinistra prima all’opposizione, boom di eletti per Le Pen (Di domenica 19 giugno 2022) Persa la maggioranza assoluta all’Assemblée National, sconfitti nelle urne tre ministri appena incaricati e un’ondata senza precedenti di eletti di estrema destra. Senza contare la Sinistra di Jean-Luc Mélenchon, primo gruppo d’opposizione. Lo schiaffo che Emmanuel Macron ha evitato alle scorse presidenziali, è arrivato con il Voto per rinnovare il Parlamento. Non che i suoi avversari non gliel’avessero giurato, ma fino all’ultimo la maggioranza presidenziale aveva contato di riuscire a strappare, almeno al pelo, i 289 seggi necessari per non dover contare su altre forze politiche. Così non è stato e ora per l’appena rieletto presidente francese le cose si complicano e non poco. Stando alle ultime proiezioni, la coalizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Persa laall’Assemblée National, sconfitti nelle urne tre ministri appena incaricati e un’ondata senza precedenti didi estrema destra. Senza contare ladi Jean-Luc Mélenchon, primo gruppo d’opposizione. Loche Emmanuelha evitato alle scorse presidenziali, è arrivato con ilper rinnovare il Parlamento. Non che i suoi avversari non gliel’avessero giurato, ma fino all’ultimo lapresidenziale aveva contato di riuscire a strappare, almeno al pelo, i 289 seggi necessari per non dover contare su altre forze politiche.non è stato e ora per l’appena rieletto presidente francese le cose si complicano e non poco. Stando alle ultime proiezioni, la coalizione ...

MediasetTgcom24 : Voto in Francia, boom di seggi per Le Pen: 'Il miglior risultato della nostra storia' #francia #voto #ballottaggio… - RaiNews : Oggi francesi al voto per le legislative. La maggioranza macronista a rischio dopo meno di due mesi dalle elezioni… - haStatoNESSUNO : RT @valy_s: Il voto in #Francia ha silurato pezzi del gov. appena insediato: tra gli altri, la min. della Salute, la min. Transizione ecolo… - Sermocity : RT @petergomezblog: Voto Francia, Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento: la sinistra di Mélenchon primo gruppo d’opposizione.… - DeodatoRibeira : RT @valy_s: Il voto in #Francia ha silurato pezzi del gov. appena insediato: tra gli altri, la min. della Salute, la min. Transizione ecolo… -