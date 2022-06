Voto Francia, Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento: Mélenchon primo gruppo d’opposizione. Boom per Le Pen: 89 seggi (Di domenica 19 giugno 2022) Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale. La sua coalizione Ensemble ottiene, secondo le prime proiezioni del ballottaggio delle legislative, ha ottenuto 224 seggi contro i 149 dell’alleanza Nupes guidata da Mélenchon. Risultato storico per il partito di Marine Le Pen: 89 seggi. Altissima l’astensione: oltre il 50%. Alle 17 la partecipazione al secondo turno delle elezioni legislative francesi era del 38,11%, in calo di 1,31 punti rispetto a domenica scorsa, quando alla stessa ora si erano recati alle urne il 39,42% degli elettori. L’affluenza è invece superiore rispetto a cinque anni fa quando al secondo turno delle legislative alle 17 la partecipazione era stata del 35,33%. Alle 12 l’affluenza era invece del 18,99%, un dato leggermente superiore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Emmanuelha perso laall’Assemblée Nationale. La sua coalizione Ensemble ottiene, secondo le prime proiezioni del ballottaggio delle legislative, ha ottenuto 224contro i 149 dell’alleanza Nupes guidata da. Risultato storico per il partito di Marine Le Pen: 89. Altissima l’astensione: oltre il 50%. Alle 17 la partecipazione al secondo turno delle elezioni legislative francesi era del 38,11%, in calo di 1,31 punti rispetto a domenica scorsa, quando alla stessa ora si erano recati alle urne il 39,42% degli elettori. L’affluenza è invece superiore rispetto a cinque anni fa quando al secondo turno delle legislative alle 17 la partecipazione era stata del 35,33%. Alle 12 l’affluenza era invece del 18,99%, un dato leggermente superiore ...

