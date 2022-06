Volley, VNL femminile 2022: Belgio batte al tie-break la Bulgaria, primo successo Olanda (Di domenica 19 giugno 2022) Prima vittoria per l’Olanda nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le Orange battono 3-0 (25-11, 25-21, 25-18) la Corea del Sud nella Pool di Brasilia, in Brasile, della Week 2 del torneo e sblocca la casella dei successi. Best scorer dell’Olanda Celeste Plak e la capitana Anne Bujis (entrambe autrici di 15 punti), mentre tra le coreane l’unica in doppia cifra è Heejin Kim (12 punti). successo pesante per il Belgio, che la spunta al tie-break (25-22, 25-23, 20-25, 20-25, 17-15) contro la Bulgaria in un’autentica battaglia. Le bulgare, trascinate dai 19 punti di Maria Yordanova, riaprono la partita dopo aver perso i primi due set ma alla fine devono accontentarsi di un solo punto. Nuova prestazione superlativa di Britt ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Prima vittoria per l’nellaNations League (VNL). Le Orange battono 3-0 (25-11, 25-21, 25-18) la Corea del Sud nella Pool di Brasilia, in Brasile, della Week 2 del torneo e sblocca la casella dei successi. Best scorer dell’Celeste Plak e la capitana Anne Bujis (entrambe autrici di 15 punti), mentre tra le coreane l’unica in doppia cifra è Heejin Kim (12 punti).pesante per il, che la spunta al tie-(25-22, 25-23, 20-25, 20-25, 17-15) contro lain un’autentica battaglia. Le bulgare, trascinate dai 19 punti di Maria Yordanova, riaprono la partita dopo aver perso i primi due set ma alla fine devono accontentarsi di un solo punto. Nuova prestazione superlativa di Britt ...

