Vodafone a casa senza vincoli e costi di attivazione: 24,90€ tutto illimitato (Di domenica 19 giugno 2022) Vuoi avere Vodafone a casa tutto incluso, senza vincoli e attivazione gratuita anche con un super sconto? Hai ancora pochi giorni per approfittare dell’offerta esclusiva per chi attiva Internet Unlimited online. La tariffa include navigazione e chiamate oltre alla Vodafone Station senza alcun vincolo e se sei cliente dell’operatore rosso anche sulla tua SIM mobile otterrai un ulteriore sconto. Attiva Fibra Vodafone Che tariffa Vodafone mobile attivare se passi da iliad, Tim, Wind o virtuali Come avere Vodafone a casa tutto incluso a prezzo scontato Puoi avere la fibra Vodafone a casa con velocità fino a 2,5 Gbps ... Leggi su pantareinews (Di domenica 19 giugno 2022) Vuoi avereincluso,gratuita anche con un super sconto? Hai ancora pochi giorni per approfittare dell’offerta esclusiva per chi attiva Internet Unlimited online. La tariffa include navigazione e chiamate oltre allaStationalcun vincolo e se sei cliente dell’operatore rosso anche sulla tua SIM mobile otterrai un ulteriore sconto. Attiva FibraChe tariffamobile attivare se passi da iliad, Tim, Wind o virtuali Come avereincluso a prezzo scontato Puoi avere la fibracon velocità fino a 2,5 Gbps ...

