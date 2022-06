Vito lascia in polemica Forza Italia e si dimette da deputato (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Signor presidente della Camera dei deputati, a seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare. Mi auguro che questa decisione possa contribuire ad aiutare le giovani ed i giovani del nostro Paese a ritrovare il senso della fiducia nelle Istituzioni, nel Parlamento e più in generale nella politica”. Così, in una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fiuco, e pubblicata su Twitter, Elio Vito annuncia la sua volontà di lasciare Forza Italia dimettendosi da deputato. Poi, spiega le sue motivazioni: “Forza Italia in questi ultimi mesi ha messo in atto e promosso la ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Signor presidente della Camera dei deputati, a seguito della mia decisione dire, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare. Mi auguro che questa decisione possa contribuire ad aiutare le giovani ed i giovani del nostro Paese a ritrovare il senso della fiducia nelle Istituzioni, nel Parlamento e più in generale nella politica”. Così, in una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fiuco, e pubblicata su Twitter, Elioannuncia la sua volontà direndosi da. Poi, spiega le sue motivazioni: “in questi ultimi mesi ha messo in atto e promosso la ...

