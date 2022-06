Violenza sessuale: il premio Oscar Haggis fermato a Ostuni, abusi durante la festa del cinema (Di domenica 19 giugno 2022) Il regista canadese premio Oscar Paul Haggis è stato sottoposto a fermo oggi a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di Violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla ... Leggi su leggo (Di domenica 19 giugno 2022) Il regista canadesePaulè stato sottoposto a fermo oggi a(Brindisi) con l'accusa die lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla ...

vaticannews_it : #19giugno Violenza nella violenza: l'orrore degli stupri come arma di guerra - repubblica : Violenza sessuale, fermato a Ostuni premio Oscar Haggis - reportrai3 : I processi sui colletti bianchi rischiano di non arrivare mai a una sentenza. Ma rischiano anche i morti sul lavoro… - NuovoSud : Violenza sessuale, fermato a Ostuni premio Oscar Haggis - marco_disaro : RT @RaiNews: Tutto è partito dalla denuncia della presunta vittima, abbandonata per strada nei pressi dell'aeroporto di Brindisi #PaulH… -