Violenza sessuale, fermato premio Oscar Haggis: "Sono innocente" (Di domenica 19 giugno 2022) Il regista canadese Paul Haggis, è stato sottoposto a fermo oggi a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di Violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Avrebbe costretto una donna conosciuta tempo prima ad avere rapporti sessuali e, dopo un paio di giorni di permanenza e di rapporti non consenzienti, avrebbe accompagnato la vittima davanti all'aeroporto "Papola Casale" di Brindisi e lì l'avrebbe lasciata alle prime luci dell'alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche. "Fate accertamenti il prima possibile, Sono totalmente innocente" ha fatto sapere, attraverso il suo avvocato Michele Laforgia, il regista. Secondo quanto si è appreso, la famiglia ha raggiunto Haggis dall'America. Haggis, 69 anni, in questi giorni soggiorna a Ostuni per il festival ...

