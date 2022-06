Vino, La Scolca in prima linea per la ripartenza del settore vitivinicolo (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Proseguono le numerose iniziative del fitto calendario di La Scolca, la più antica cantina di Gavi e una delle realtà vinicole più vivaci del panorama italiano. L'azienda, dal 1997 sotto la guida di Chiara Soldati, quarta generazione della famiglia, si distingue ormai da tempo per il grande impegno dimostrato nei confronti di temi attuali come la sostenibilità circolare, l'internazionalizzazione del brand Gavi e del made in Italy, e la sensibilizzazione su un consumo consapevole del Vino. La dedizione e la lungimiranza mostrate da Chiara Soldati nella conduzione dell'azienda le sono valse una lunga serie di importanti riconoscimenti, tra cui il premio 'Dea Terra' conferito dal Mipaaf nel 2005, il 'Nebbiolo d'oro' conferito dalla Regione Piemonte nel 2007, 'Donna dell'anno' Federmanager e 'Imprenditore di Successo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Proseguono le numerose iniziative del fitto calendario di La, la più antica cantina di Gavi e una delle realtà vinicole più vivaci del panorama italiano. L'azienda, dal 1997 sotto la guida di Chiara Soldati, quarta generazione della famiglia, si distingue ormai da tempo per il grande impegno dimostrato nei confronti di temi attuali come la sostenibilità circolare, l'internazionalizzazione del brand Gavi e del made in Italy, e la sensibilizzazione su un consumo consapevole del. La dedizione e la lungimiranza mostrate da Chiara Soldati nella conduzione dell'azienda le sono valse una lunga serie di importanti riconoscimenti, tra cui il premio 'Dea Terra' conferito dal Mipaaf nel 2005, il 'Nebbiolo d'oro' conferito dalla Regione Piemonte nel 2007, 'Donna dell'anno' Federmanager e 'Imprenditore di Successo ...

