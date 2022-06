Vincenzo Italiano rinnova con la Fiorentina: insieme fino al 2025 (Di domenica 19 giugno 2022) Tante, forse troppe voci attorno al rinnovo. «Non ci sono le firme, si cercano i sostituti». E la Fiorentina e Vincenzo Italiano in silenzio, a lavorare per trovare l’accordo per continuare insieme. Dettagli economici da limare che hanno richiesto tempo, soprattutto sullo staff dell’allenatore, fondamentale per continuare insieme. La fumata bianca è arrivata in queste ore: Italiano rinnoverà il contratto fino al 2025 con la Fiorentina. È lui il presente e il futuro sulla panchina dei Viola. Martedì ci sarà il nero su bianco con la firma sul contratto e l’ufficializzazione. Italiano il vero top player Ansa Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina Troppo ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Tante, forse troppe voci attorno al rinnovo. «Non ci sono le firme, si cercano i sostituti». E lain silenzio, a lavorare per trovare l’accordo per continuare. Dettagli economici da limare che hanno richiesto tempo, soprattutto sullo staff dell’allenatore, fondamentale per continuare. La fumata bianca è arrivata in queste ore:rinnoverà il contrattoalcon la. È lui il presente e il futuro sulla panchina dei Viola. Martedì ci sarà il nero su bianco con la firma sul contratto e l’ufficializzazione.il vero top player Ansa, allenatore dellaTroppo ...

Pubblicità

SaraMeini : #calciomercato Vincenzo #Italiano resta l’allenatore della @acffiorentina Definiti tutti i dettagli, in un incontro… - violanews : Il futuro di Vincenzo #Italiano sarà dipinto di viola ancora per un po'. Ecco tutti i dettagli sul rinnovo del cont… - ContropiedeA : Oltre un mese di trattativa: Italiano ha ottenuto un biennale con lo stipendio raddoppiato - codapurple : RT @MatteoDovellini: La notizia del rinnovo di Vincenzo Italiano, lanciata da @DiMarzio che ipotizza firme e ufficialità a breve, è la migl… - Fulvio461 : Fiorentina, tutto fatto per il rinnovo di Vincenzo Italiano coi viola -