VIDEO MotoGP, GP Germania 2022: highlights e sintesi. Assolo di Quartararo, caduta per Bagnaia (Di domenica 19 giugno 2022) Fabio Quartararo mette una serie ipoteca sul titolo iridato al termine del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il campione del mondo in carica ha vinto per distacco la sua seconda gara consecutiva (e anche al Montmelò con distacchi abissali) e ha portato il suo vantaggio in classifica generale ad un rassicurante +34 nei confronti di Aleix Espargarò, oggi quarto dopo aver perso il confronto diretto con Jack Miller. Francia dominante oggi, con “El Diablo” che ha preceduto Johann Zarco (ora terzo in classifica generale e prima Ducati del lotto) mentre segna un punto a proprio favore anche Luca Marini, quinto al traguardo con una prova davvero maiuscola, davanti a Jorge Martin che ha saputo stringere i denti dopo una operazione al tunnel carpale non ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Fabiomette una serie ipoteca sul titolo iridato al termine del Gran Premio di, decimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il campione del mondo in carica ha vinto per distacco la sua seconda gara consecutiva (e anche al Montmelò con distacchi abissali) e ha portato il suo vantaggio in classifica generale ad un rassicurante +34 nei confronti di Aleix Espargarò, oggi quarto dopo aver perso il confronto diretto con Jack Miller. Francia dominante oggi, con “El Diablo” che ha preceduto Johann Zarco (ora terzo in classifica generale e prima Ducati del lotto) mentre segna un punto a proprio favore anche Luca Marini, quinto al traguardo con una prova davvero maiuscola, davanti a Jorge Martin che ha saputo stringere i denti dopo una operazione al tunnel carpale non ...

