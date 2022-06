VIDEO Moto3 | GP Germania 2022 | highlights e sintesi Foggia si inchina a Guevara

(Di domenica 19 giugno 2022) Izanè stato il padrone del Gran Premio diper quanto riguarda il Mondiale. Seconda affermazione consecutiva per l’iberico che ha letteralmente dominato la scena dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi. Nessuno ha tenuto il ritmo dell’alfiere di Aspar che sin dalla prima sessione di prove libere ha mostrato di gradire il terzo ed il quarto settore del Sachsenring. Il resto del gruppo si è dovuto accontentare delle restanti posizioni del podio, era impossibile fare di più per Dennise Sergio Garcia. Il #7 di Leopard ha avuto la meglio sul #11 di Aspar, sino all’ultimo all’attacco del nostro connazionale. L’assalto non ha avuto l’esisto sperato, il leader del Mondiale ha dovuto accontentarsi dell’ultima piazza d’onore. Foto. MotoGP Press

Izan Guevara è stato il padrone del Gran Premio di Germania per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Seconda affermazione consecutiva per l'iberico che ha letteralmente dominato la scena dallo spegnimen ...Moto3: L'alfiere Aspar trionfa rifilando quasi cinque secondi al capitolino di Leopard, che nel finale regola Garcia nella bagarre per la seconda posizione, 4° Sasaki, poi Suzuki, Holgado e Oncu, 9° M ...