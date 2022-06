"Vi dico io cosa pensa sul Donbass...". Così Renzi sfotte Toninelli (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Renzi parla con Lucia Annunziata della crisi grillina durante "Mezz'ora in più". Il M5s si sta spaccando sull'invio di armi in Ucraina e sul doppio mandato. "M5s è un partito finito - ha detto Renzi in collegamento con la Annunziata - Non discutono se Crimea e Donbass devono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento. Toninelli non sa neanche dove sia il Donbass, pensa sia un prete spagnolo". "M5s partito finito, non discutono se Crimea e Donbass devono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento. Toninelli non sa neanche dove sia il Donbass, pensa sia un prete spagnolo" La ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Matteoparla con Lucia Annunziata della crisi grillina durante "Mezz'ora in più". Il M5s si sta spaccando sull'invio di armi in Ucraina e sul doppio mandato. "M5s è un partito finito - ha dettoin collegamento con la Annunziata - Non discutono se Crimea edevono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna edevono rimanere in Parlamento.non sa neanche dove sia ilsia un prete spagnolo". "M5s partito finito, non discutono se Crimea edevono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna edevono rimanere in Parlamento.non sa neanche dove sia ilsia un prete spagnolo" La ...

