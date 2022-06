“Vi assicuro che è fortissimo”, il CT della Moldavia esalta Kvaratskhelia e dà un consiglio al georgiano (Di domenica 19 giugno 2022) Ai microfoni di Radio KissKiss Napoli è intervenuto Roberto Bordin, commissario tecnico della Moldavia. Ecco le sue dichiarazioni: “Kvaratskhelia è un talento interessante, un giocatore forte che però dovrà prima ambientarsi in un campionato e in una realtà diversi come quelli italiani. Il tifoso napoletano ti dà calore, ti fa rendere di più, ma lui dovrà ambientarsi. assicuro comunque che si tratta di un calciatore forte”. Kvaratskhelia Georgia Parole al miele, quelle dell’allenatore ed ex difensore del Napoli, nei confronti del talento georgiano. Dichiarazioni che fanno ben sperare a tutti i tifosi azzurri. Il neo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, nonostante sia giovanissimo (classe 2001), sta dimostrando di avere grandi abilità tecniche e ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 giugno 2022) Ai microfoni di Radio KissKiss Napoli è intervenuto Roberto Bordin, commissario tecnico. Ecco le sue dichiarazioni: “è un talento interessante, un giocatore forte che però dovrà prima ambientarsi in un campionato e in una realtà diversi come quelli italiani. Il tifoso napoletano ti dà calore, ti fa rendere di più, ma lui dovrà ambientarsi.comunque che si tratta di un calciatore forte”.Georgia Parole al miele, quelle dell’allenatore ed ex difensore del Napoli, nei confronti del talento. Dichiarazioni che fanno ben sperare a tutti i tifosi azzurri. Il neo acquisto del Napoli, Khvicha, nonostante sia giovanissimo (classe 2001), sta dimostrando di avere grandi abilità tecniche e ...

