Verstappen: 'Ho dato tutto, per fortuna siamo veloci sul dritto' (Di domenica 19 giugno 2022) Sei vittorie in nove gare, 25 punti guadagnati sul ritirato Sergio Perez e 15 guadagnati su Charles Leclerc, 5° alla fine dopo una bella rimonta. Sorride ancora Max Verstappen , al primo centro sul ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Sei vittorie in nove gare, 25 punti guadagnati sul ritirato Sergio Perez e 15 guadagnati su Charles Leclerc, 5° alla fine dopo una bella rimonta. Sorride ancora Max, al primo centro sul ...

Pubblicità

Alessandra_Cin : @ithinkimokayx @bailandooo_ Secondo me anche oggi avrebbe lottato per il podio se la macchina non avesse dato un me… - EWaciturro : Bene la Ferrari sul passo, però qua Verstappen vince sempre ed è a 49 punti. Non parliamo di mondiale, ma un 7-2 ne… - lucarro15 : @manidaneonato per stare sotto i 5 verstappen doveva fare una micro sbavatura, ma ha guidato perfettamente, a carlo… - autosprint : #Verstappen: 'Ho dato tutto, per fortuna siamo veloci sul dritto' - sbarelling : Ha avuto pure la sfiga del primo pit ed è comunque finito incollato a Verstappen. Ha dato tutto ma non è bastato oggi -