Verstappen: 'Ho dato tutto, per fortuna siamo veloci sul dritto' (Di domenica 19 giugno 2022) Sei vittorie in nove gare, 25 punti guadagnati sul ritirato Sergio Perez e 15 guadagnati su Charles Leclerc, 5° alla fine dopo una bella rimonta. Sorride ancora Max Verstappen , al primo centro sul ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Sei vittorie in nove gare, 25 punti guadagnati sul ritirato Sergio Perez e 15 guadagnati su Charles Leclerc, 5° alla fine dopo una bella rimonta. Sorride ancora Max, al primo centro sul ...

Pubblicità

infoitsport : Max Verstappen festeggia a Montreal: 'La Ferrari era molto veloce, avrei preferito attaccare. Ho dato tutto per vin… - Milly_Sunshine : Ipotesi: se al posto di Sainz ci fosse stato ancora Vettel, avrebbe fatto incidente con Verstappen e si direbbe kom… - f1_notizie : ?? Giancarlo Minardi: #F1 | GP CANADA, IL PUNTO DI GIAN CARLO MINARDI “VERSTAPPEN STRAORDINARIO. SAINZ HA DATO IL MA… - Racearrow : In questo #CanadianGP non si poteva fare di più, bravo #Sainz a crederci fino alla fine, bravo a #Leclerc che ha fa… - Claudio_11_1987 : RT @MinardiOfficial: #CanadianGP #ILPUNTO Questi ragazzi ci hanno tenuto col fiato sospeso. Max Verstappen grandissima gara senza commetter… -