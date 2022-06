Versilia | al Twiga russi e ucraini fanno la pace allo champagne

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 19 giugno 2022) La faccenda sarebbe questa: al, in, dove una stagione costa migliaia di euro, nessuno si scanna per l’Ucraina, anzi, ci informa un cronista del Tirreno, ci stanno i misti,, che vanno in sintonia stappando Dom Perignon, a fine estate saranno 3700 bottiglie. Fate i soldi, non fate la guerra: «I nostri clienti uniti dalla voglia e dalla capacità di spendere», dice l’occhiello. Altro che Dubai, dove istanno rintanati per paura che glili facciano saltare per aria: qui, in, l’unica cosa che salta sono i tappi di, nella privacy totale perché, dice l’amministratore delegato del locale, “i nostri clienti gradiscono massima discrezione”, e si può capire. Al, paradiso di chi ...