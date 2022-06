Verona, Sboarina e Tosi restano divisi e il centrodestra non esce dallo stallo: niente apparentamenti al ballottaggio del 26 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) Federico Sboarina non ha chiamato Flavio Tosi. Flavio Tosi non ha chiamato Federico Sboarina. Ognuno dei due è rimasto arroccato nel proprio castello politico e così, dopo le pubbliche dichiarazioni delle 24 ore precedenti, si è arrivati in silenzio allo scadere del termine che consentiva di accettare un apparentamento elettorale in vista del ballottaggio del 26 giugno prossimo. Il risultato è che il sindaco uscente di Verona, che al primo turno ha avuto il 32 per cento dei voti, si presenterà senza nuovi alleati. Sulla scheda ci saranno Fratelli d’Italia e Lega, oltre alle altre liste che si richiamato a Sboarina o a qualche formazione civica. Non ci saranno quelle di Flavio Tosi e di Forza Italia, forti del 23 per cento di consensi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Federiconon ha chiamato Flavio. Flavionon ha chiamato Federico. Ognuno dei due è rimasto arroccato nel proprio castello politico e così, dopo le pubbliche dichiarazioni delle 24 ore precedenti, si è arrivati in silenzio allo scadere del termine che consentiva di accettare un apparentamento elettorale in vista deldel 26prossimo. Il risultato è che il sindaco uscente di, che al primo turno ha avuto il 32 per cento dei voti, si presenterà senza nuovi alleati. Sulla scheda ci saranno Fratelli d’Italia e Lega, oltre alle altre liste che si richiamato ao a qualche formazione civica. Non ci saranno quelle di Flavioe di Forza Italia, forti del 23 per cento di consensi, ...

