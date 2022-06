Vanessa Incontrada sul palco con Gigi D’Alessio a Napoli, il pubblico canta: “Sei bellissima” (Di domenica 19 giugno 2022) E’ stata una vera e propria ovazione quella riservata a Vanessa Incontrada. La conduttrice è stata ospite a Napoli del concerto per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Quando è salita sul palco, il pubblico ha intonato “Sei bellissima”, una risposta affettuosa al body shaming che l’ha colpita negli scorsi giorni. Una foto in bikini che non rende giustizia alla bellezza di Vanessa era stata pubblicata sulla copertina del settimanale Nuovo. L’immagine, considerata al limite del body shaming, aveva sollevato un polverone sui social. La conduttrice aveva risposto con la solita ironia e il pubblico le ha sempre mostrato grande sostegno e affetto, ribadito durante il concerto a Napoli. La ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022) E’ stata una vera e propria ovazione quella riservata a. La conduttrice è stata ospite adel concerto per celebrare i 30 anni di carriera di. Quando è salita sul, ilha intonato “Sei”, una risposta affettuosa al body shaming che l’ha colpita negli scorsi giorni. Una foto in bikini che non rende giustizia alla bellezza diera stata pubblicata sulla copertina del settimanale Nuovo. L’immagine, considerata al limite del body shaming, aveva sollevato un polverone sui social. La conduttrice aveva risposto con la solita ironia e ille ha sempre mostrato grande sostegno e affetto, ribadito durante il concerto a. La ...

