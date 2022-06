Vanessa Incontrada “sei bellissima”, l’amore del pubblico di Napoli vince contro il body shaming (Di domenica 19 giugno 2022) “Sei bellissima”. Se qualcuno se ne fosse dimenticato, o fosse troppo concentrato a fare body shaming, c’è tutta Napoli a ricordare a Vanessa Incontrada quanto sia bella e quanto invece siano meschine le polemiche sul suo conto. Venerdì 17 giugno, in piazza del Plebiscito, durante il concerto di Gigi D’Alessio, tutti i fan cantautore napoletano – che stava festeggiando in quel momento 30 anni di carriera – hanno cantato “Sei bellissima” a Vanessa Incontrada. Un momento emozionante che ha fatto impazzire i social, Twitter in particolare, dove migliaia di persone hanno voluto sottolineare l’importanza di quella empatia nei confronti dell’attrice 43enne residente a Follonica. “Il nostro amore vince contro ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 giugno 2022) “Sei”. Se qualcuno se ne fosse dimenticato, o fosse troppo concentrato a fare, c’è tuttaa ricordare aquanto sia bella e quanto invece siano meschine le polemiche sul suo conto. Venerdì 17 giugno, in piazza del Plebiscito, durante il concerto di Gigi D’Alessio, tutti i fan cantautore napoletano – che stava festeggiando in quel momento 30 anni di carriera – hanno cantato “Sei” a. Un momento emozionante che ha fatto impazzire i social, Twitter in particolare, dove migliaia di persone hanno voluto sottolineare l’importanza di quella empatia nei confronti dell’attrice 43enne residente a Follonica. “Il nostro amore...

CottarelliCPI : Tra le varie forme di stupidità c'è anche il body shaming. Il pubblico di Napoli canta 'sei bellissima' a Vanessa Incontrada. Mi associo. - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - 45acpjoe : RT @PDUmorista: Vanessa Incontrada sul palco con #GigiDAlessio a Napoli, il pubblico canta: 'Sei bellissima'. Fortunatamente non è andata a… - paolone666 : RT @parentetweet: Non ho capito perché a me gli amici dicono che sono ingrassato e devo dimagrire, i medici mi rompono il cazzo perché sono… - pistolesi_elisa : RT @spinozait: A dirla tutta, a Napoli Vanessa Incontrada è considerata una taglia M. [@serena_gandhi] -