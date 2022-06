Vanessa Incontrada | quanto ha speso per l’abito a fiori? Il costo è stellare

Leggi su chenews

(Di domenica 19 giugno 2022)si è presentata con un bellissimo tubino nero con irossi nella serata evento di Gigi D’Alessio a Napoli. Eccohapere di chi è la firma. L’attrice è stata una delle grandi ospiti del cantautore napoletano che ha deciso di festeggiare in Piazza del Plebiscito i suoi primi trenta anni di carriera. Al di là delle polemiche, durante la serata l’artista ha incantato la platea partenopea ed ha sfoggiato un delizioso abito nero fasciante di alta moda. Come c’è da immaginarselo, il prezzo non è per tutte le tasche. fonte foto: AnsaTanti sono stati gli amici e colleghi che sono saliti sul palco accanto a Gigi D’Alessio nella piazza principale di Napoli. Tutti loro hanno voluto festeggiare insieme a lui un traguardo importante. ...