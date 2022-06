Uomini e Donne, ladri svaligiano gli appartamenti di Cecilia Zagarrigo e di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: il loro sfogo (Di domenica 19 giugno 2022) Cecilia Zagarrigo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno attraversando delle ore difficili. Sia la coppia nata a Uomini e Donne che l’ex corteggiatrice hanno passato il weekend fuori e al loro rientro hanno scoperto che le loro abitazioni sono state svaligiate dai ladri. I tre vivono a Milano e hanno voluto condividere con i propri follower la situazione spiacevole nella quale si trovano. Claudia ha spiegato su Instagram: Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte. Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 giugno 2022)stanno attraversando delle ore difficili. Sia la coppia nata ache l’ex corteggiatrice hanno passato il weekend fuori e alrientro hanno scoperto che leabitazioni sono state svaligiate dai. I tre vivono a Milano e hanno voluto condividere con i propri follower la situazione spiacevole nella quale si trovano.ha spiegato su Instagram: Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte. Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di ...

