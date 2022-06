Una vita anticipazioni: Azucena lasciata dal fidanzato, Valeria potrà rivedere il suo vero marito? (Di domenica 19 giugno 2022) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 20 giugno 2022? Come inizia questa settimana all’insegna della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, domani in onda la prima parte dell’episodio 1418. Come avrete visto in queste puntate del fine settimana, Genoveva non si è lasciata convincere dalla recita di Valeria e di David e ha capito che i due stanno nascondendo qualcosa. Non solo, ha anche capito che suo marito le sta mentendo e le lettere che ha trovato, ne sono la dimostrazione. Ma capirà che quelle lettere erano state scritte da Valeria e che sono per il suo vero marito, e soprattutto scoprirà perchè Valeria e David fanno finta di essere marito e moglie? Non ci resta che scoprirlo, ecco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 giugno 2022) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 20 giugno 2022? Come inizia questa settimana all’insegna della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, domani in onda la prima parte dell’episodio 1418. Come avrete visto in queste puntate del fine settimana, Genoveva non si èconvincere dalla recita die di David e ha capito che i due stanno nascondendo qualcosa. Non solo, ha anche capito che suole sta mentendo e le lettere che ha trovato, ne sono la dimostrazione. Ma capirà che quelle lettere erano state scritte dae che sono per il suo, e soprattutto scoprirà perchèe David fanno finta di esseree moglie? Non ci resta che scoprirlo, ecco ...

