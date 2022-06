Una Vita, anticipazioni (19-25 giugno 2012): Ignacio tradisce Alodia? (Di domenica 19 giugno 2022) Ignacio e Alodia Cosa succede tra Ignacio ed Alodia? Nelle prossime puntate di Una Vita, Belita e Josè notano che la donna è triste perchè il marito non la considera. Josè inizia a sospettare che Ignacio possa averla tradita. Maggiori info su quello che accadrà nella soap spagnola di Canale 5 nelle nostre anticipazioni. Una Vita è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.40 (fino alle 16.30) e la domenica alle 14.20. Una Vita: anticipazioni da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022 Liberto comunica alle sorelle Rubio che per far fronte alla ristrutturazione bisognerà attingere ai risparmi della famiglia e stringere ulteriormente la cinghia. Guillermo chiede un ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 giugno 2022)Cosa succede traed? Nelle prossime puntate di Una, Belita e Josè notano che la donna è triste perchè il marito non la considera. Josè inizia a sospettare chepossa averla tradita. Maggiori info su quello che accadrà nella soap spagnola di Canale 5 nelle nostre. Unaè in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.40 (fino alle 16.30) e la domenica alle 14.20. Unada domenica 19 a sabato 252022 Liberto comunica alle sorelle Rubio che per far fronte alla ristrutturazione bisognerà attingere ai risparmi della famiglia e stringere ulteriormente la cinghia. Guillermo chiede un ...

Pubblicità

teatrolafenice : « [...] che cos'è l'uomo nella Natura? Un nulla in confronto all'infinito, un tutto in confronto al nulla, un qualc… - pompeii_sites : #lezionidivitaMW #lifeLessonsMW A Pompei troviamo sui muri citazioni e graffiti che sono vere e proprie lezioni di… - Corriere : Olena Zelenska, niente social e lontana dal marito: vita di una first lady in guerra - namusunflowers : ho appena finito di leggera l'intervista di namjoon, ho percepito tutta quella confusione che aveva espresso nel vi… - salvatoremero12 : RT @VivoLibera: Questo deficiente naziucraino del Battaglione Azov è talmente innamorato del nazismo e della sua storia criminale da essers… -