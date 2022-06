Una notte da leoni 2 | Kilimangiaro Estate o Padre nostro? La tv del 19 giugno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 giugno 2022) Per la prima serata in tv, domenica 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Andare avanti”: per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in Costiera viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto ex parcheggiatore a cui Mina è affezionata, che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi ...