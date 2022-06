Un uomo ha forzato un posto di blocco e creato il panico vicino al Vaticano (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Inseguimento da film questa mattina alle 10 tra Borgo Pio e via Gregorio VII, a pochi passi da piazza San Pietro. Un'autovettura Bmw, con a bordo un 38enne albanese, non si è fermata all'alt dei carabinieri sfrecciando via su Ponte Pio X. Dopo aver percorso via della Conciliazione, all'altezza di Gregorio VII, l'auto e' stata bloccata dai poliziotti del commissariato Borgo e dai carabinieri. Per fermare l'uomo la polizia aveva chiuso la strada e per questo motivo il 38enne si è schiantato contro una volante. Due agenti sono stati medicati in ospedale. Per arrestare il 38enne, con diversi precedenti, è stato utilizzato anche il taser. Nel corso dell'inseguimento tra Borgo Pio e via Gregorio VII, un carabiniere avrebbe anche esploso un colpo di pistola alla gomma dell'autovettura guidata dal 38enne albanese arrestato di lì a poco da militari dell'Arma e polizia ... Leggi su agi (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Inseguimento da film questa mattina alle 10 tra Borgo Pio e via Gregorio VII, a pochi passi da piazza San Pietro. Un'autovettura Bmw, con a bordo un 38enne albanese, non si è fermata all'alt dei carabinieri sfrecciando via su Ponte Pio X. Dopo aver percorso via della Conciliazione, all'altezza di Gregorio VII, l'auto e' stata bloccata dai poliziotti del commissariato Borgo e dai carabinieri. Per fermare l'la polizia aveva chiuso la strada e per questo motivo il 38enne si è schiantato contro una volante. Due agenti sono stati medicati in ospedale. Per arrestare il 38enne, con diversi precedenti, è stato utilizzato anche il taser. Nel corso dell'inseguimento tra Borgo Pio e via Gregorio VII, un carabiniere avrebbe anche esploso un colpo di pistola alla gomma dell'autovettura guidata dal 38enne albanese arrestato di lì a poco da militari dell'Arma e polizia ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Un uomo ha forzato un posto di blocco e creato il panico vicino al Vaticano - Giorgio_JD78 : Ahhh quindi si può sparare se si forza un posto di blocco... Come mai non è successo x #Rakete e la @GDF ? Inseguim… - Mauro51527007 : FESTA DI SAN RANIERI, patrono di Pisa, sul lungarni, ieri sera. Dopo 2 anni di forzato riposo, ieri sera fatte cose… - esolounfollia : non è un triangolo amoroso diocane il personaggio è un uomo gay nel closet forzato a sposare una donna perché è que… - LeggendaAmbros1 : @Franco78425983 @linea_inter Ibrahimovic è andato via per sua volontà,ha forzato per andare via e qui prendeva 13 a… -