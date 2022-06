Un top club europeo guarda in casa Napoli: un leader nel mirino! (Di domenica 19 giugno 2022) É un’estate all’insegna degli addii quella del Napoli, dopo il saluto definitivo da tempo annunciato di Insigne, la situazione ormai precaria del rinnovo di Mertens, il club partenopeo rischia di dover rinunciare, di fronte ad un’offerta ritenuta congrua, ad uno dei pochi leader rimasti. Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe cercando una soluzione per quanto riguarda la situazione di Umtiti, ormai da tempo ai margini del progetto Blaugrana. Il primo indiziato a ricoprire il buco lasciato dal francese sarebbe proprio Kalidou Koulibaly, valutato dal Napoli almeno 40 milioni di euro. Koulibaly Napoli Calciomercato Barcellona L’unico nodo della questione sarebbe legato al trasferimento in uscita del difensore Blaugrana, il quale, ad oggi, non ha effettive richieste. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) É un’estate all’insegna degli addii quella del, dopo il saluto definitivo da tempo annunciato di Insigne, la situazione ormai precaria del rinnovo di Mertens, ilpartenopeo rischia di dover rinunciare, di fronte ad un’offerta ritenuta congrua, ad uno dei pochirimasti. Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe cercando una soluzione per quanto rila situazione di Umtiti, ormai da tempo ai margini del progetto Blaugrana. Il primo indiziato a ricoprire il buco lasciato dal francese sarebbe proprio Kalidou Koulibaly, valutato dalalmeno 40 milioni di euro. KoulibalyCalciomercato Barcellona L’unico nodo della questione sarebbe legato al trasferimento in uscita del difensore Blaugrana, il quale, ad oggi, non ha effettive richieste. ...

Pubblicità

MezzoMarrone : @MarcoLumini Ora con Christensen mi sembra si voli anche troppo alto, vorrà un top club e si parlava di Barcellona… - nicolagattolin_ : Oh comunque tanto forti i giocatori del bilan…non li cerca nessuno?? I nostri campioni invece ogni giorno esce un top club che vuole qualcuno - DonKalulu20 : @Mdk942 @russ_mario1 Più che altro è un 2004, salto in un top club con neanche 20 presenze in Serbia, ci vuole tanta calma e pazienza - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Gabriel Juve, si complica la corsa dei bianconeri: un top club ora fa sul serio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Gabriel Juve, si complica la corsa dei bianconeri: un top club ora fa sul serio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -