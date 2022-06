Un Posto Al Sole anticipazioni: Silvia torna a Napoli, brutte sorprese per lei (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Silvia farà di rientro da Bari ma troverà una situazione pessima. Cosa accadrà alla donna? Silvia Michele Rossella, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate tornerà da Bari Silvia giusto in tempo per affrontare una situazione difficile. Scopriamo insieme che cosa accadrà in Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Silvia si era presa qualche giorno per andare a Bari da Giancarlo. Il bancario si trasferirà nella città pugliese e con lei era in cerca di una casa. La coppia ha deciso inizialmente di condurre un rapporto a distanza, ma ce la faranno? In assenza di Silvia ... Leggi su direttanews (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle prossime puntate di UnAlfarà di rientro da Bari ma troverà una situazione pessima. Cosa accadrà alla donna?Michele Rossella, UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate tornerà da Barigiusto in tempo per affrontare una situazione difficile. Scopriamo insieme che cosa accadrà in UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3.si era presa qualche giorno per andare a Bari da Giancarlo. Il bancario si trasferirà nella città pugliese e con lei era in cerca di una casa. La coppia ha deciso inizialmente di condurre un rapporto a distanza, ma ce la faranno? In assenza di...

