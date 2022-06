«Un giorno buio per la libertà di stampa». Media e attivisti Usa contro l’estradizione di Julian Assange (Di domenica 19 giugno 2022) Due ore dopo l’annuncio del via libera all’estradizione di Julian Assange in Usa da parte della ministra dell’Interno britannica Priti Patel, si è tenuta a New York una conferenza stampa L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 19 giugno 2022) Due ore dopo l’annuncio del via libera aldiin Usa da parte della ministra dell’Interno britannica Priti Patel, si è tenuta a New York una conferenzaL'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

RaiNews : 'Un giorno buio per la libertà di stampa'. così #Wikileaks commenta la decisione #Assange - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ordina l'estradizione negli Usa di Julian Assange. La ministra dell'Interno Priti Patel ha dato su… - tuttologo2000 : RT @itsmeback_: La Gran Bretagna ordina l'estradizione di Assange in USA. Media occidentali servi muti, giorno buio per la libertà di stamp… - valerio_doriano : RT @RItaliaN21: Giorno buio per la libertà di stampa, da Londra l’ok all’estradizione di Assange: poi giudicano la Russia?: - DuffyDarko : RT @itsmeback_: La Gran Bretagna ordina l'estradizione di Assange in USA. Media occidentali servi muti, giorno buio per la libertà di stamp… -