(Di domenica 19 giugno 2022) Un, i due ragazzi travolti e uccisi da un motoscafo nel golfo di Salò. Grazie a una gara di solidarietà che in questi mesi ha coinvolto le famiglie e gli amici dei due giovani, la Comunità del Garda e tanti singoli cittadini, siamo riusciti ad acquistare un Rov: si tratta di un Robot subacqueo filoguidato utile per le ricerche in profondità e il soccorso sul lago. I familiari hdeciso di donarlo al Gruppo Volontari del Garda. Ovviamente porta il nome di “” ? L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

juventusfc : Un anno senza il Presidentissimo. Un anno senza Giampiero Boniperti - FBiasin : Da miglior giocatore dell’Europeo agli errori in serie, da giocatore senza voce a “chiacchierone” (le parole di ier… - DarioNardella : Consiglio di leggere questa bella lettera di @EnricoLetta sull’ambiente e i giovani. Ogni anno consumiamo 1,7 terre… - Lopinionista : Un anno senza Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, il ricordo della Gelmini - diocianobattero : @wizavengers boh secondo me è stupido fissarsi un obbiettivo di 365 libri l'anno roba che li leggi tutti senza pres… -

... potranno rimbalzare un po' maandare troppo lontano. Le Borse sono in 'bear market' e ci resteranno, il che significa che di qui alla fine dell'qualsiasi rimbalzo sarà sfruttato alla ...ci ho messo une mezzo a convincerli. Ma ognuno di loro aveva voglia di partecipare alla ... Quando ti dedichi molto al tuo lavoro ti dedichi a quello e forsevolere trascuri altre cose, ma ...Un anno senza Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due ragazzi travolti e uccisi da un motoscafo nel golfo di Salò. Grazie a una gara di solidarietà che in questi mesi ha coinvolto le famiglie e gli ...Il regista di Pulce non c’è e Figli, Giuseppe Bonito, adatta per il grande schermo il romanzo che ha vinto il Premio Campiello 2017 L’Arminuta, unico film italiano in selezione ufficiale alla Festa de ...